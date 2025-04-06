В ООН отреагировали на российский обстрел Кривого Рога 4 апреля

Удар по Кривому Рогу — в ООН осудили российскую атаку
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на российский обстрел Кривого Рога 4 апреля. Удар противника стал крупнейшим массовым убийством детей с начала полномасштабного вторжения.
Об этом говорится в заявлении ООН в воскресенье, 6 апреля.
Российский обстрел Кривого Рога 4 апреля
Группа Представительства ООН по правам человека в Украине 5 апреля посетила место российской атаки и установила имена погибших детей.
Тюрк отметил, что погибли девять детей, большинство из которых играли на улице, когда над ними разорвалась ракета.
"Применение Российской Федерацией взрывного оружия с широкой зоной поражения в густонаселенном районе — и без какого-либо видимого военного присутствия — демонстрирует бездумное пренебрежение к жизни гражданского населения", — отметил он.
ООН по правам человека задокументировала повреждения зданий, качелей на детских площадках, деревьев и земли.
В Управлении верховного комиссара по правам человека сообщили, что Россия заявила, что целью удара якобы были украинские военнослужащие. В то же время местные жители рассказали комиссии ООН, что незадолго до атаки в ресторане проходил форум косметологов, о котором писали в интернете, и защитников там не было.
"Даже если российские власти имели информацию о возможном присутствии военных, характер и обстоятельства удара могут свидетельствовать о неизбирательной атаке", — говорится в заявлении.
Тюрк добавил, что неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом, и если они представляют собой нападения, направленные против гражданских лиц, то могут составлять военные преступления.
Напомним, 6 апреля в Кривом Роге возросло количество погибших в результате российской атаки 4 апреля.
Ранее по всей Украине объявили День траура по жертвам обстрела в Кривом Роге. В населенных пунктах приспустили флаги.
Читайте Новини.LIVE!