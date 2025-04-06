В ООН отреагировали на российский обстрел Кривого Рога 4 апреля

Люди на месте российской атаки на Кривой Рог 4 апреля. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на российский обстрел Кривого Рога 4 апреля. Удар противника стал крупнейшим массовым убийством детей с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в заявлении ООН в воскресенье, 6 апреля.

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Группа Представительства ООН по правам человека в Украине 5 апреля посетила место российской атаки и установила имена погибших детей.

Тюрк отметил, что погибли девять детей, большинство из которых играли на улице, когда над ними разорвалась ракета.

"Применение Российской Федерацией взрывного оружия с широкой зоной поражения в густонаселенном районе — и без какого-либо видимого военного присутствия — демонстрирует бездумное пренебрежение к жизни гражданского населения", — отметил он.

ООН по правам человека задокументировала повреждения зданий, качелей на детских площадках, деревьев и земли.

В Управлении верховного комиссара по правам человека сообщили, что Россия заявила, что целью удара якобы были украинские военнослужащие. В то же время местные жители рассказали комиссии ООН, что незадолго до атаки в ресторане проходил форум косметологов, о котором писали в интернете, и защитников там не было.

"Даже если российские власти имели информацию о возможном присутствии военных, характер и обстоятельства удара могут свидетельствовать о неизбирательной атаке", — говорится в заявлении.

Тюрк добавил, что неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом, и если они представляют собой нападения, направленные против гражданских лиц, то могут составлять военные преступления.

Напомним, 6 апреля в Кривом Роге возросло количество погибших в результате российской атаки 4 апреля.

Ранее по всей Украине объявили День траура по жертвам обстрела в Кривом Роге. В населенных пунктах приспустили флаги.