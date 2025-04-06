Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Бринк снова прокомментировала обстрел Кривого Рога — что заявила arrow

Бринк снова прокомментировала обстрел Кривого Рога — что заявила

6 апреля 2025 22:29
Аркадий Пастула - Редактор
Бринк во второй раз прокомментировала удар России по Кривому Рогу — что заявила
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: УНИАН
Аркадий Пастула - Редактор

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк снова прокомментировала российский обстрел Кривого Рога 4 апреля. Она опубликовала фото с приспущенным флагом в День траура.

Об этом Бриджит Бринк сообщил в соцсети X в воскресенье, 6 апреля.

Реклама
Читайте также:

Заявление Бринк в День траура

"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них девять детей", — подчеркнула она.

День жалоби за жертвами російської атаки на Кривий Ріг 4 квітня
Приспущенный флаг США. Фото: x.com/USAmbKyiv

Она выразила искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых.

null
Пост Бринк. Фото: скриншот

Напомним, Бринк уже комментировала удар по Кривому Рогу, однако она не отметила, что это была именно российская ракета. Вследствие этого ее раскритиковали.

Впоследствии заявление Бринк прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он удивился слабой реакцией.

США война Кривой Рог обстрелы День траура Бриджит Бринк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама