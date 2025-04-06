Бринк во второй раз прокомментировала удар России по Кривому Рогу — что заявила

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: УНИАН

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк снова прокомментировала российский обстрел Кривого Рога 4 апреля. Она опубликовала фото с приспущенным флагом в День траура.

Об этом Бриджит Бринк сообщил в соцсети X в воскресенье, 6 апреля.

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"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них девять детей", — подчеркнула она.

Приспущенный флаг США. Фото: x.com/USAmbKyiv

Она выразила искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых.

Пост Бринк. Фото: скриншот

Напомним, Бринк уже комментировала удар по Кривому Рогу, однако она не отметила, что это была именно российская ракета. Вследствие этого ее раскритиковали.

Впоследствии заявление Бринк прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он удивился слабой реакцией.