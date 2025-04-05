Обстріл Кривого Рогу — Зеленський неприємно здивований реакцією США

Президент Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність країнам, які підтримали Україну після нещодавнього російського удару по Кривому Рогу. Водночас глава держави висловив здивування реакцією Посольства США, зауваживши, що така потужна країна не повинна боятися називати речі своїми іменами.

Своє повідомлення український лідер опублікував у Facebook у суботу, 5 квітня.

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Зеленський висловився про реакцію країн на удар РФ по Кривому Рогу

Зеленський подякував низці країн за реакцію на російський обстріл Кривого Рогу, під час якого загинули дорослі та діти.

"Дуже важливо, щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишалися без реакції світу. Кривий Ріг і всю Україну вчора й сьогодні вже багато хто підтримав. Я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію та підтримку Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Ми цінуємо, що принципово висловилися Посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини", — йдеться у повідомленні.

Однак глава держави висловив здивування реакцією Посольства США, зауваживши, що така потужна країна не повинна боятися називати речі своїми іменами.

"На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", — підкреслив Президент.

Український лідер додав, що важливо не боятися тиснути на Росію та запроваджувати додаткові санкції проти агресора, який продовжує вбивати мирних громадян.

Зеленський вказав, що також обговорив з американською стороною питання надання додаткових систем протиповітряної оборони для захисту від подібних ракетних ударів.

"Зупинити вбивства людей, зберегти життя дітей і встановити тривалий мир можна лише завдяки силі та скоординованій роботі партнерів. Дякую всім, хто з Україною – від початку цієї війни й особливо в такі трагічні дні. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані російськими ударами", — підсумував глава держави.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Реакція світу на обстріл Кривого Рогу

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив співчуття родинам загиблих у Кривому Розі після російського удару, підкресливши, що Європа готується до вихідних, а українці живуть в іншій реальності. Він закликав до прискорення підтримки України.

Посольства Швейцарії та Японії також висловили співчуття, зазначивши, що цивільне населення не повинно бути мішенню. Верховний представник ЄС Кая Каллас засудила російський обстріл, внаслідок якого загинули люди, включаючи дітей, і заявила, що Росія продовжує знищувати Україну.

Водночас Посол США в Україні Бріджит Брінк реагуючи на обстріл заявила, що це причина, "чому ця війна має завершитися". Проте вона не згадала, що ракета чи удар були російськими.

Раніше ми писали, що внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу загинули 18 людей, з яких дев'ятеро — діти. Наразі відомо про 72 поранених, половина з них перебувають у лікарнях.