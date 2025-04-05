Обстрел Кривого Рога - Зеленский неприятно удивлен реакцией США

Удар РФ по Кривому Рогу — Зеленский удивлен реакцией США
Президент Владимир Зеленский высказал благодарность странам, которые поддержали Украину после недавнего российского удара по Кривому Рогу. В то же время глава государства выразил удивление реакцией Посольства США, отметив, что такая мощная страна не должна бояться называть вещи своими именами.
Свое сообщение украинский лидер опубликовал в Facebook в субботу, 5 апреля.
Зеленский высказался о реакции стран на удар РФ по Кривому Рогу
Зеленский поблагодарил ряд стран за реакцию на российский обстрел Кривого Рога, во время которого погибли взрослые и дети.
"Очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали. Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительнице Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались Посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии", — говорится в сообщении.
Однако глава государства выразил удивление реакцией Посольства США, отметив, что такая мощная страна не должна бояться называть вещи своими именами.
"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", — подчеркнул Президент.
Украинский лидер добавил, что важно не бояться давить на Россию и вводить дополнительные санкции против агрессора, который продолжает убивать мирных граждан.
Зеленский указал, что также обсудил с американской стороной вопрос предоставления дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты от подобных ракетных ударов.
"Остановить убийства людей, сохранить жизни детей и установить длительный мир можно только благодаря силе и скоординированной работе партнеров. Спасибо всем, кто с Украиной — с начала этой войны и особенно в такие трагические дни. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были забраны российскими ударами",— подытожил глава государства.
Реакция мира на обстрел Кривого Рога
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил соболезнования семьям погибших в Кривом Роге после российского удара, подчеркнув, что Европа готовится к выходным, а украинцы живут в другой реальности. Он призвал к ускорению поддержки Украины.
Посольства Швейцарии и Японии также выразили соболезнования, отметив, что гражданское население не должно быть мишенью. Верховный представитель ЕС Кая Каллас осудила российский обстрел, в результате которого погибли люди, включая детей, и заявила, что Россия продолжает уничтожать Украину.
В то же время Посол США в Украине Бриджит Бринк реагируя на обстрел заявила, что это причина, "почему эта война должна завершиться". Однако она не упомянула, что ракета или удар были российскими.
Ранее мы писали, что в результате российского обстрела Кривого Рога погибли 18 человек, из которых девять — дети. Сейчас известно о 72 раненых, половина из них находятся в больницах.
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