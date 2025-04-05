Обстрел Кривого Рога - Зеленский неприятно удивлен реакцией США

Президент Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE

Президент Владимир Зеленский высказал благодарность странам, которые поддержали Украину после недавнего российского удара по Кривому Рогу. В то же время глава государства выразил удивление реакцией Посольства США, отметив, что такая мощная страна не должна бояться называть вещи своими именами.

Свое сообщение украинский лидер опубликовал в Facebook в субботу, 5 апреля.

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Зеленский поблагодарил ряд стран за реакцию на российский обстрел Кривого Рога, во время которого погибли взрослые и дети.

"Очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали. Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительнице Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались Посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии", — говорится в сообщении.

Однако глава государства выразил удивление реакцией Посольства США, отметив, что такая мощная страна не должна бояться называть вещи своими именами.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", — подчеркнул Президент.

Украинский лидер добавил, что важно не бояться давить на Россию и вводить дополнительные санкции против агрессора, который продолжает убивать мирных граждан.

Зеленский указал, что также обсудил с американской стороной вопрос предоставления дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты от подобных ракетных ударов.

"Остановить убийства людей, сохранить жизни детей и установить длительный мир можно только благодаря силе и скоординированной работе партнеров. Спасибо всем, кто с Украиной — с начала этой войны и особенно в такие трагические дни. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были забраны российскими ударами",— подытожил глава государства.

Сообщение Зеленского в Facebook

Реакция мира на обстрел Кривого Рога

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил соболезнования семьям погибших в Кривом Роге после российского удара, подчеркнув, что Европа готовится к выходным, а украинцы живут в другой реальности. Он призвал к ускорению поддержки Украины.

Посольства Швейцарии и Японии также выразили соболезнования, отметив, что гражданское население не должно быть мишенью. Верховный представитель ЕС Кая Каллас осудила российский обстрел, в результате которого погибли люди, включая детей, и заявила, что Россия продолжает уничтожать Украину.

В то же время Посол США в Украине Бриджит Бринк реагируя на обстрел заявила, что это причина, "почему эта война должна завершиться". Однако она не упомянула, что ракета или удар были российскими.

Ранее мы писали, что в результате российского обстрела Кривого Рога погибли 18 человек, из которых девять — дети. Сейчас известно о 72 раненых, половина из них находятся в больницах.