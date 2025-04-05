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Брінк відреагувала на удар по Кривому Рогу — її розкритикували

5 квітня 2025 10:49
Євгенія Брюховецька - редактор
Бріджит Брінк відреагувала на атаку на Кривий Ріг та отримала критику
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: EPA
Євгенія Брюховецька - редактор

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала вчорашній російський удар ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинули 18 людей, серед яких дев’ять дітей.

Свою реакцію Брінк опублікувала в X.

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"Жахливо, що сьогодні вночі балістична ракета вдарила біля дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі", — йдеться у дописі.

Брінк наголосила на кількості жертв та заявила, що "саме тому війна повинна закінчитися".

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Скриншот допису Брінк

Реакція суспільства

Водночас пані посол не вказала, що це саме російська ракета вдарила по місту. У коментарях під дописом її гостро розкритикували. Колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич запитав, чи вона забула, як пишеться слово "Росія".

"Чи у вас відсутня особиста  гідність, що навіть вбивство Росією дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом", — написав він.

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Скриншот допису Кротевича

Інші користувачі також негативно висловилися щодо реакції Брінк.

"Ви дієте за інструкцією не звинувачувати росіян у запуску цієї ракети, яка вбила українських дітей, щоб не зруйнувати ілюзію, що Росія хоче миру?", — йдеться в одному з коментарів.

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Скриншот коментарів

Нагадаємо, внаслідок удару балістичною ракетою по житловій забудові Кривого Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро — діти.

У місті 7,8,9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок атаки.

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