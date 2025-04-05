Бріджит Брінк відреагувала на атаку на Кривий Ріг та отримала критику

Брінк відреагувала на удар по Кривому Рогу — її розкритикували
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала вчорашній російський удар ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинули 18 людей, серед яких дев’ять дітей.
Свою реакцію Брінк опублікувала в X.
Коментар Брінк щодо атаки на Кривий Ріг
"Жахливо, що сьогодні вночі балістична ракета вдарила біля дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі", — йдеться у дописі.
Брінк наголосила на кількості жертв та заявила, що "саме тому війна повинна закінчитися".
Реакція суспільства
Водночас пані посол не вказала, що це саме російська ракета вдарила по місту. У коментарях під дописом її гостро розкритикували. Колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич запитав, чи вона забула, як пишеться слово "Росія".
"Чи у вас відсутня особиста гідність, що навіть вбивство Росією дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом", — написав він.
Інші користувачі також негативно висловилися щодо реакції Брінк.
"Ви дієте за інструкцією не звинувачувати росіян у запуску цієї ракети, яка вбила українських дітей, щоб не зруйнувати ілюзію, що Росія хоче миру?", — йдеться в одному з коментарів.
Нагадаємо, внаслідок удару балістичною ракетою по житловій забудові Кривого Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро — діти.
У місті 7,8,9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок атаки.
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