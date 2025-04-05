Бріджит Брінк відреагувала на атаку на Кривий Ріг та отримала критику

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: EPA

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала вчорашній російський удар ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинули 18 людей, серед яких дев’ять дітей.

Свою реакцію Брінк опублікувала в X.

Реклама

Читайте також:

Коментар Брінк щодо атаки на Кривий Ріг

"Жахливо, що сьогодні вночі балістична ракета вдарила біля дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі", — йдеться у дописі.

Брінк наголосила на кількості жертв та заявила, що "саме тому війна повинна закінчитися".

Скриншот допису Брінк

Реакція суспільства

Водночас пані посол не вказала, що це саме російська ракета вдарила по місту. У коментарях під дописом її гостро розкритикували. Колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич запитав, чи вона забула, як пишеться слово "Росія".

"Чи у вас відсутня особиста гідність, що навіть вбивство Росією дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом", — написав він.

Скриншот допису Кротевича

Інші користувачі також негативно висловилися щодо реакції Брінк.

"Ви дієте за інструкцією не звинувачувати росіян у запуску цієї ракети, яка вбила українських дітей, щоб не зруйнувати ілюзію, що Росія хоче миру?", — йдеться в одному з коментарів.

Скриншот коментарів

Нагадаємо, внаслідок удару балістичною ракетою по житловій забудові Кривого Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро — діти.

У місті 7,8,9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок атаки.