Бриджит Бринк отреагировала на атаку на Кривой Рог и получила критику

Бринк отреагировала на удар по Кривому Рогу — ее раскритиковали
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала вчерашний российский удар ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела погибли 18 человек, среди которых девять детей.
Свою реакцию Бринк опубликовала в X.
Комментарий Бринк относительно атаки на Кривой Рог
"Ужасно, что сегодня ночью баллистическая ракета ударила возле детской площадки и ресторана в Кривом Роге", — говорится в заметке.
Бринк отметила количество жертв и заявила, что "именно поэтому война должна закончиться".
Реакция общества
В то же время госпожа посол не указала, что это именно российская ракета ударила по городу. В комментариях под постом ее остро раскритиковали. Бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич спросил, забыла ли она, как пишется слово "Россия".
"Или у вас отсутствует личное достоинство, что даже убийство Россией детей для вас недостаточно весомый аргумент, чтобы просто назвать зло злом", — написал он.
Другие пользователи также негативно высказались о реакции Бринк.
"Вы действуете по инструкции не обвинять россиян в запуске этой ракеты, которая убила украинских детей, чтобы не разрушить иллюзию, что Россия хочет мира?", — говорится в одном из комментариев.
Напомним, в результате удара баллистической ракетой по жилой застройке Кривого Рога погибли 18 человек, среди которых девять — дети.
В городе 7,8,9 апреля объявили Днями траура по погибшим в результате атаки.
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