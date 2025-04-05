Бриджит Бринк отреагировала на атаку на Кривой Рог и получила критику

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: EPA

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала вчерашний российский удар ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела погибли 18 человек, среди которых девять детей.

Свою реакцию Бринк опубликовала в X.

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Комментарий Бринк относительно атаки на Кривой Рог

"Ужасно, что сегодня ночью баллистическая ракета ударила возле детской площадки и ресторана в Кривом Роге", — говорится в заметке.

Бринк отметила количество жертв и заявила, что "именно поэтому война должна закончиться".

Скриншот поста Бринк

Реакция общества

В то же время госпожа посол не указала, что это именно российская ракета ударила по городу. В комментариях под постом ее остро раскритиковали. Бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич спросил, забыла ли она, как пишется слово "Россия".

"Или у вас отсутствует личное достоинство, что даже убийство Россией детей для вас недостаточно весомый аргумент, чтобы просто назвать зло злом", — написал он.

Скриншот поста Кротевича

Другие пользователи также негативно высказались о реакции Бринк.

"Вы действуете по инструкции не обвинять россиян в запуске этой ракеты, которая убила украинских детей, чтобы не разрушить иллюзию, что Россия хочет мира?", — говорится в одном из комментариев.

Скриншот комментариев

Напомним, в результате удара баллистической ракетой по жилой застройке Кривого Рога погибли 18 человек, среди которых девять — дети.

В городе 7,8,9 апреля объявили Днями траура по погибшим в результате атаки.