Конгресвумен США Вікторія Спартц закликала віддати землю Росії

Конгресвумен Вікторія Спартц. Фото: REUTERS/Chris Bergin

Конгресвумен Сполучених Штатів Америки Вікторія Спартц зробила заяву щодо завершення війни в Україні. За її словами, "землю необхідно віддати Росії".

Про це Вікторія Спартц сказала в інтерв’ю The Telegraph у понеділок, 7 квітня.

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Відомо, що Спартц народилася в Україні. За її словами, легких рішень немає, а війну необхідно припиняти якнайшвидше. Конгресвумен наголосила, що "довгі війни зазвичай погано закінчується для демократій".

"Я не розумію, як Україна може вимагати утримання землі. Якби вони виграли війну, це була б інша історія", — зазначила Спартц.

Крім того, вона розкритикувала українського лідера Володимира Зеленського за суперечку в Білому домі. Спартц додала, якщо українці знову проголосують за нього, то "втратять решту країни".

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів з РФ. Він висловився також про обстріли України.

Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський обстріл Кривого Рогу 4 квітня.