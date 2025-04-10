Переговоры США и России в Стамбуле стартовали

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

В четверг, 10 апреля, в Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между Россией и США. Во время встречи обсудят "нормализацию работы дипломатических миссий".

Об этом сообщают росСМИ.

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Переговоры США и России в Стамбуле

Отмечается, что российскую делегацию возглавляет посол Александр Дарчиев, а американскую — зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Представитель РФ заявил перед встречей, что второй раунд консультации должен способствовать "освобождению от токсичного наследия администрации Байдена".

Во время переговоров также будет идти речь о возвращении дипломатической собственности, которую изъяли. Также обсудят восстановление прямого авиасообщения.

Предыдущая встреча по этому вопросу прошла 27 февраля также в Стамбуле. Тогда переговоры продолжались более шести часов. Во время сегодняшних переговоров не ожидается обсуждение ситуации в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что США имеют тайное оружие. По его словам, оно является самым мощным в мире.

Также мы сообщали о том, что в МИД отреагировали на скандальное заявление конгрессвумен США Виктории Спартц. Она фактически призвала Украину отдать территории России.