Америка має найпотужнішу у світі таємну зброю — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки — набагато сильніша країна, ніж дехто вважає. Америка має зброю, про яку досі ніхто не знає.

Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" у четвер, 10 квітня.

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"Ми дуже могутні. Ця країна набагато могутніша. Вона набагато сильніша, ніж думають. У нас є зброя, про яку ніхто не знає. Це найпотужніша зброя у світі, яку маємо ми", — сказав Трамп.

Він також відповів на питання репортера про те, чи стурбовані США ескалацією з Китаєм на тлі тарифів.

"Щодо базової ескалації, як ви сказали. Ні, президент Сі знає, що треба робити. Він дуже розумна людина. Він любить свою країну. Я знаю це напевно. Я його дуже добре знаю. І думаю, він захоче укласти угоду", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше Президент США заявив про те, що країни готові піти на будь-що, аби тільки укласти угоди зі США. Йдеться про торговельні домовленості.

Також український лідер Володимир Зеленський повідомляв про те, що Дональд Трамп розчарований діями Путіна. Йдеться про те, що РФ не дотримується умов 30-денного часткового припинення вогню.