Америка имеет самое мощное в мире тайное оружие — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки — гораздо более сильная страна, чем некоторые считают. Америка имеет оружие, о котором до сих пор никто не знает.

Об этом сообщает телеграм-канал "Donald Trump на украинском" в четверг, 10 апреля.

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"Мы очень могущественны. Эта страна намного мощнее. Она гораздо сильнее, чем думают. У нас есть оружие, о котором никто не знает. Это самое мощное оружие в мире, которое есть у нас", — сказал Трамп.

Он также ответил на вопрос репортера о том, обеспокоены ли США эскалацией с Китаем на фоне тарифов.

"Относительно базовой эскалации, как вы сказали. Нет, президент Си знает, что надо делать. Он очень умный человек. Он любит свою страну. Я знаю это наверняка. Я его очень хорошо знаю. И думаю, он захочет заключить сделку", — отметил Трамп.

Напомним, ранее Президент США заявил о том, что страны готовы пойти на что угодно, лишь бы только заключить сделки с США. Речь идет о торговых договоренностях.

Также украинский лидер Владимир Зеленский сообщал о том, что Дональд Трамп разочарован действиями Путина. Речь идет о том, что РФ не соблюдает условия 30-дневного частичного прекращения огня.