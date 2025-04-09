Зеленський наголосив на критичній необхідності протиповітряної оборони

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про результати засідання військового кабінету, яке відбулося у середу, 9 квітня. В ньому взяли участь командувачі українських військових сил, зокрема генерал Сирський, генерал Гнатов і генерал Драпатий, обговорювались усі напрямки фронту. Окремо було акцентовано увагу на ситуації з позиціями, необхідному постачанні та комплектуванні наших військових підрозділів.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зеленський зазначив, що для стабілізації ситуації, активних дій на полі бою і ефективної дипломатії Україна робить максимум можливого. Окрім цього, президент розповів про підготовку до засідання "Рамштайн", яке має відбутися вже в п'ятницю, та наголосив на пріоритетності посилення протиповітряної оборони, зокрема протиракетної.

"Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет – "Петріоти" роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення", — додав Президент Украъни.

За словами українського лідера, тільки за останній день у країні відбулося кілька повітряних тривог через загрозу балістичних ракет.

"В частині нашої країни люди фактично постійно живуть під загрозою таких ударів. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є. Навіть "петріотів" достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів", — додав він.

Нагадаємо, що Норвегія оголосила про новий пакет допомоги для України — понад 4 мільярди норвезьких крон на закупівлю артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи

Крім того, стало відомо, що Україна й надалі може розраховувати на підтримку з боку НАТО. Зокрема, країни-члени Альянсу пообіцяли виділити у 2025 році 20 мільярдів євро на військову допомогу.