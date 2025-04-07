Норвегія виділила понад 5 мільярдів крон на військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS

Норвегія оголосила нову допомогу для України. Країна надає понад 4 мільярди норвезьких крон на закупівлю артилерійських боєприпасів через ініціативу Чехії, а також мільярд через Європейський фонд миру.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду Норвегії у понеділок, 7 квітня.

Реклама

Читайте також:

Допомога для України від Норвегії

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що артилерійські боєприпаси є передумовою визвольної боротьби України проти російських окупантів. За його словами, внаслідок цього країна сприяла поповненню українських запасів снарядів.

"Це велика потреба, яку українці чітко доносять до нас, і над якою разом працюють європейські країни", — зауважив Стьоре.

В уряді країни наголосили, що 4 мільярди норвезьких крон спрямовується на чеську ініціативу з боєприпасів, до якої Норвегія також внесла кошти минулого року.

Ще мільярд крон спрямовують до Європейського фонду миру, який ЄС використовує для фінансування військової підтримки України, зокрема на артилерійські боєприпаси.

Стьоре наголосив, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за боротьбу України за свободу.

"ЄС і Норвегія мають тісну і хорошу співпрацю щодо військової допомоги Україні. І грант ЄФМ, і наша спільна підтримка чеської ініціативи щодо боєприпасів ще раз підкреслюють, що Європа підтримує Україну", — додав він.

Нагадаємо, у Норвегії затвердили рішення про збільшення фінансування для України до 7,2 млрд євро.

Раніше очільники МЗС України та Норвегії, а також міністерка праці та соціальної інтеграції Норвегії відвідали Харків.