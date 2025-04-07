Норвегия выделила более 5 миллиардов крон на военную помощь Украине

Норвегия объявила о новой помощи для Украины — детали
Норвегия объявила новую помощь для Украины. Страна предоставляет более 4 миллиардов норвежских крон на закупку артиллерийских боеприпасов через инициативу Чехии, а также миллиард через Европейский фонд мира.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Норвегии в понедельник, 7 апреля.
Помощь для Украины от Норвегии
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подчеркнул, что артиллерийские боеприпасы являются предпосылкой освободительной борьбы Украины против российских оккупантов. По его словам, в результате этого страна способствовала пополнению украинских запасов снарядов.
"Это большая потребность, которую украинцы четко доносят до нас, и над которой вместе работают европейские страны", — отметил Стьоре.
В правительстве страны отметили, что четыре миллиарда норвежских крон направляется на чешскую инициативу по боеприпасам, в которую Норвегия также внесла средства в прошлом году.
Еще миллиард крон направляют в Европейский фонд мира, который ЕС использует для финансирования военной поддержки Украины, в частности на артиллерийские боеприпасы.
Стьоре подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за борьбу Украины за свободу.
"ЕС и Норвегия имеют тесное и хорошее сотрудничество по военной помощи Украине. И грант ЕФМ, и наша совместная поддержка чешской инициативы по боеприпасам еще раз подчеркивают, что Европа поддерживает Украину", — добавил он.
Напомним, в Норвегии утвердили решение об увеличении финансирования для Украины до 7,2 млрд евро.
Ранее руководители МИД Украины и Норвегии, а также министр труда и социальной интеграции Норвегии посетили Харьков.
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