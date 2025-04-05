Президент України Володимир Зеленський і міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Норвегія вирішила збільшити військову допомогу Україні у 2,5 раза. Відтак, Київ цьогоріч отримає 7,2 млрд євро.

Про це пише NRK в суботу, 5 квітня.

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Рішення про збільшення допомоги Україні затвердила Державна рада. Це підтвердили міністр оборони Торе Сандвік та міністр фінансів Єнс Столтенберг. До 3 млрд євро, виділення яких було заплановане, уряд вирішив додати ще 4,2 млрд євро.

Рішення про збільшення фінансування для України парламент Норвегії схвалив ще в березні. Однак офіційно його затвердили лише тепер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Німеччина надасть Україні нову військову допомогу. Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Також ми писали про те, скільки допомогти Україні виділили США та Європа. Крім того, пояснювали, скільки коштів надавалось у формі кредитів.