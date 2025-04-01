Анналена Бербок оголосила про 11,25 млрд євро допомоги Україні

Українські військовослужбовці. Фото: Пресслужба 24-ї ОМБр

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснила неанонсований візит до Києва 2 квітня та запевнила, що Німеччина залишатиметься поруч із Україною, попри політичні зміни в Берліні. Вона повідомила про надання нового масштабного пакета військової та гуманітарної допомоги на загальну суму 11,25 мільярда євро. Цей візит став 11-м за час каденції Бербок, і 9-м — від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

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"Через патову ситуацію, що склалася між США та Росією, надзвичайно важливо, щоб ми, європейці, продемонстрували, що ми підтримуємо Україну без жодних "якщо" та "але" - і що ми підтримуємо її зараз ще більше", — заявила Бербок.

Вона наголосила, що новий уряд Німеччини, який має бути сформований після парламентських виборів 23 лютого, не змінить проукраїнський курс. Очікується, що коаліцію сформують християнські демократи разом із соціал-демократами.

Що відомо про пакет допомоги

Бербок повідомила, що з узгодженої суми 3 мільярди євро будуть виділені для короткострокової підтримки, а ще 8,25 мільярда — для військової допомоги до 2029 року. Крім того, уряд надасть ще 130 мільйонів євро на гуманітарні та стабілізаційні проєкти.

Очільниця МЗС Німеччини також різко розкритикувала президента РФ Владіміра Путіна, звинувативши його у штучному затягуванні мирного процесу.

"Це Путін тягне час, не хоче миру і продовжує свою агресивну війну, порушуючи міжнародне право. Він імітує готовність до переговорів, але відмовляється відступити навіть на міліметр від своїх цілей. Ми не повинні бути обмануті Путіним і його прихильниками. Проста пропозиція миру — це ще не сам мир. На майбутньому засіданні міністрів закордонних справ НАТО ми дамо зрозуміти американській стороні, що ми не можемо піддаватися тактиці затягування Путіна", — заявив Бербок.

Нагадаємо, нещодавно Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України. Кілька днів тому Франція повідомила, що надасть Україні пакет допомоги на 2 млрд євро.