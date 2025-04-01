Анналена Бербок объявила об 11,25 млрд евро помощи Украине

Украинские военнослужащие. Фото: Пресс-служба 24-й ОМБр

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила неанонсированный визит в Киев 2 апреля и заверила, что Германия будет оставаться рядом с Украиной, несмотря на политические изменения в Берлине. Она сообщила о предоставлении нового масштабного пакета военной и гуманитарной помощи на общую сумму 11,25 миллиарда евро. Этот визит стал 11-м за время каденции Бербок, и 9-м - с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

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"Из-за патовой ситуации, сложившейся между США и Россией, чрезвычайно важно, чтобы мы, европейцы, продемонстрировали, что мы поддерживаем Украину без всяких "если" и "но" — и что мы поддерживаем ее сейчас еще больше", — заявила Бербок.

Она подчеркнула, что новое правительство Германии, которое должно быть сформировано после парламентских выборов 23 февраля, не изменит проукраинский курс. Ожидается, что коалицию сформируют христианские демократы вместе с социал-демократами.

Что известно о пакете помощи

Бербок сообщила, что из согласованной суммы 3 миллиарда евро будут выделены для краткосрочной поддержки, а еще 8,25 миллиарда — для военной помощи до 2029 года. Кроме того, правительство предоставит еще 130 миллионов евро на гуманитарные и стабилизационные проекты.

Глава МИД Германии также резко раскритиковала президента РФ Владимира Путина, обвинив его в искусственном затягивании мирного процесса.

"Это Путин тянет время, не хочет мира и продолжает свою агрессивную войну, нарушая международное право. Он имитирует готовность к переговорам, но отказывается отступить даже на миллиметр от своих целей. Мы не должны быть обмануты Путиным и его сторонниками. Простое предложение мира — это еще не сам мир. На предстоящем заседании министров иностранных дел НАТО мы дадим понять американской стороне, что мы не можем поддаваться тактике затягивания Путина", — заявил Бербок.

Напомним, недавно Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины. Несколько дней назад Франция сообщила, чтопредоставит Украине пакет помощи на 2 млрд евро.