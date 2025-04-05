Президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Норвегия решила увеличить военную помощь Украине в 2,5 раза. Следовательно, Киев в этом году получит 7,2 млрд евро.

Об этом пишет NRK в субботу, 5 апреля.

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Решение об увеличении помощи Украине утвердил Государственный совет. Это подтвердили министр обороны Торе Сандвик и министр финансов Йенс Столтенберг. К 3 млрд евро, выделение которых было запланировано, правительство решило добавить еще 4,2 млрд евро.

Решение об увеличении финансирования для Украины парламент Норвегии одобрил еще в марте. Однако официально его утвердили только теперь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Германия предоставит Украине новую военную помощь. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Также мы писали о том, сколько помочь Украине выделили США и Европа. Кроме того, объясняли, сколько средств предоставлялось в форме кредитов.