Бербок анонсувала гуманітарну допомогу Україні на 130 млн євро

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 1 квітня, заявила, що її країна надасть Україні нову військову допомогу. Окрім неї, 130 мільйонів євро спрямують на гуманітарну допомогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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"Конкретно це означає артилерію, боєприпаси, більше систем Patriot й IRIS-T. Конкретно це означає захист життів, мільйонів життів. Реформа боргового гальма дозволить підтримувати ЗСУ і надалі та значно посилити європейську безпеку", — сказала Бербок.

За її словами, наступні роки ФРН досягне 3% ВВП на власну обороноздатність. Водночас підтримка України була, є і буде набагато більшою за просто військову, вона складається з багатьох інших елементів. Крім військової, Німеччина надає 130 мільйонів євро на стабілізацію та гуманітарну допомогу.

Міністерка зауважила, що це сприяє кращому захисту енергетичних об'єктів. Бербок повідомила, що відвідувала місця енергопостачання не випадково, а тому, що Путін за останні три роки чітко показав, що його метою було і залишається знищення України.

"Чому ще атакують підстанції, електролінії, газові об'єкти? Чому це роблять саме перед зимою? Мета була при -15 °C заморозити труби та знищити життя", — наголосила вона.

На думку голови МЗС Німеччини, підтримка енергетичної інфраструктури України рятує життя, тому країна продовжує надавати цю підтримку. Вона вважає, що "говорити лише про мир" — не створить ні миру, ні безпеки. Тому перемир'я буде лише тоді, коли припиняться обстріли та атаки на Україну.

"Люди в Україні та Європі хочуть нічого іншого, крім миру. Україна ясно показала, що вона не лише готова, а й активно діє", — підсумувала Бербок.

Нагадаємо, Швеція оголосила про новий оборонний пакет для України, який є найбільшим від початку повномасштабної війни, — 1,6 мільярда доларів.

Також Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту у Бучі анонсував посилення військової допомоги.