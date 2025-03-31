Саміт у Бучі та розмова зі Стармером — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 березня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він подякував партнерам за участь у заході до дня деокупації міста Бучі Київської області.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні.

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Розмова зі Стармером

"Щойно говорив із премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за підтримку. Скоординували наші кроки — спільні кроки, нашу спільну дипломатію і роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки", — сказав Зеленський.

За його словами, наразі готується зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Президент наголосив, що ми цінуємо позицію Британії щодо тиску на Росію, та зауважив, що це необхідно, аби країна-терорист не могла розширити війну.

Український лідер зазначив, що у Москві відверто знущаються зі спроб партнерів просувати мирний порядок — завдають нових ударів по Україні, тому Росію треба примусити до миру під тиском.

Участь в саміті у Бучі

Також Зеленський подякував Стармеру та всій Британії за участь представника парламенту країни Ліндсі Гойла у саміті в Бучі на рівні представників парламентів європейських країн.

"Партнери приїхали саме сьогодні, у річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Сьогодні разом із першою леді України, зі спікерами парламентів, із головою Верховної Ради України, з премʼєр-міністром України вшанували пам’ять наших людей, чиї життя, на жаль, забрали окупанти", — додав він.

Президент підкреслив, що росіяни мають відповідати за всі скоєні воєнні злочини. На його думку, сьогодні учасники саміту були абсолютно чіткими в цьому — Європа не забуде моральних висновків із цієї війни.

Допомога від Швеції

Крім того, Швеція оголосила про новий оборонний пакет для України, який є найбільшим від початку повномасштабної війни, — 1,6 мільярда доларів. Значна частина цих коштів піде на закупівлю зброї та на виробництво, а також їх витратять на постачання зброї зі складів.

Водночас сплановано дипломатичну роботу української команди на квітень: перемовини з партнерами та зустрічі щодо досягнення миру в Україні.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський під час виступу на саміті в Бучі наголосив, що Україна не пробачить Росії її злочинів та цієї війни.

Також ми писали, що подружжя Зеленських вшанували пам'ять жертв російської окупації Бучі.