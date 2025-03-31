Саммит в Буче и разговор со Стармером - обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 31 марта, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он поблагодарил партнеров за участие в мероприятии ко дню деоккупации города Бучи Киевской области.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении.

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Разговор со Стармером

"Только что говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Поблагодарил за поддержку. Скоординировали наши шаги — совместные шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности", — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас готовится встреча наших военных представителей для подготовки контингентов. Президент подчеркнул, что мы ценим позицию Британии относительно давления на Россию и отметил, что это необходимо, чтобы страна-террорист не могла расширить войну.

Украинский лидер отметил, что в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирный порядок — наносят новые удары по Украине, поэтому Россию надо принудить к миру под давлением.

Участие в саммите в Буче

Также Зеленский поблагодарил Стармера и всю Британию за участие представителя парламента страны Линдси Гойла в саммите в Буче на уровне представителей парламентов европейских стран.

"Партнеры приехали именно сегодня, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов. Сегодня вместе с первой леди Украины, со спикерами парламентов, с Председателем Верховной Рады Украины, с Премьер-министром Украины почтили память наших людей, чьи жизни, к сожалению, забрали оккупанты", — добавил он.

Президент подчеркнул, что россияне должны отвечать за все совершенные военные преступления. По его мнению, сегодня участники саммита были абсолютно четкими в этом — Европа не забудет моральных выводов из этой войны.

Помощь от Швеции

Кроме того, Швеция объявила о новом оборонном пакете для Украины, который является крупнейшим с начала полномасштабной войны — 1,6 миллиарда долларов. Значительная часть этих средств пойдет на закупку оружия и на производство, а также их потратят на поставку оружия со складов.

В то же время спланирована дипломатическая работа украинской команды на апрель: переговоры с партнерами и встречи по достижению мира в Украине.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский во время выступления на саммите в Буче подчеркнул, что Украина не простит России ее преступлений и этой войны.

Также мы писали, что супруги Зеленские почтили память жертв российской оккупации Бучи.