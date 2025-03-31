Зеленський на Bucha Summit 31 березня — Україна не пробачить російських злочинів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський виступив на Bucha Summit у понеділок, 31 березня. За його словами, країна не пробачить російських злочинів та цієї війни.

Про це український лідер сказав на Bucha Summit.

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Зеленський наголосив, що Україна памʼятає російські злочини в Бучі, Ягідному та Маріуполі. За його словами, кожен бачить, що сталося з Бахмутом, Авдіївкою, Вугледаром і багатьма іншими містами й селами, які фактично перестали існувати, оскільки там немає нічого, окрім руїн після окупантів.

"Ми пам’ятаємо кожен російський удар. Пам’ятаємо, як знищили наших людей — військовополонених — в Оленівці. Ми пам’ятаємо, як знущалися з людей в "Ізоляції" в Донецьку, у тюрмі, яка стала уособленням "руского міра". Одним із найбільших і найбільш промовистих символів російської системи й цієї російської війни проти України стали могили – могили звичайних людей у дворах їхніх будинків. Це ніколи не може забутися", — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, це рукотворні катастрофи, злочини російської держави та конкретних окупантів.

Він підкреслив, що Україна ніколи не забуде й не пробачить російських злочинів та війни, адже прощення означало б визнання права нинішньої російської системи на існування й подальше розширення шляхом інших народів – системи, що знищує людські життя.

"Ми обов’язково захистимо Україну й обов’язково маємо відновити справедливість — Росія повинна відповідати за цю війну", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 31 березня Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували памʼять загиблих у Бучі.

Раніше керівник фонду Bucha Help Костянтин Гудауска пригадав російську окупацію Бучі та агресію загарбників.