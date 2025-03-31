Зеленский на Bucha Summit 31 марта — Украина не простит российских преступлений

РФ должна отвечать за войну — Зеленский выступил на Bucha Summit
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Bucha Summit в понедельник, 31 марта. По его словам, страна не простит российских преступлений и этой войны.
Об этом украинский лидер сказал на Bucha Summit.
Российское вторжение в Украину
Зеленский подчеркнул, что Украина помнит российские преступления в Буче, Ягодном и Мариуполе. По его словам, каждый видит, что произошло с Бахмутом, Авдеевкой, Угледаром и многими другими городами и селами, которые фактически перестали существовать, поскольку там нет ничего, кроме руин после оккупантов.
"Мы помним каждый российский удар. Помним, как уничтожили наших людей — военнопленных — в Еленовке. Мы помним, как издевались над людьми в "Изоляции" в Донецке, в тюрьме, которая стала олицетворением "русского мира". Одним из самых больших и самых красноречивых символов российской системы и этой российской войны против Украины стали могилы — могилы обычных людей во дворах их домов. Это никогда не может забыться", — отметил Зеленский.
По словам главы государства, это рукотворные катастрофы, преступления российского государства и конкретных оккупантов.
Он подчеркнул, что Украина никогда не забудет и не простит российских преступлений и войны, ведь прощение означало бы признание права нынешней российской системы на существование и дальнейшее расширение путем других народов — системы, уничтожающей человеческие жизни.
"Мы обязательно защитим Украину и обязательно должны восстановить справедливость — Россия должна отвечать за эту войну", — добавил Зеленский.
Напомним, 31 марта Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтили память погибших в Буче.
Ранее руководитель фонда Bucha Help Константин Гудауска вспомнил российскую оккупацию Бучи и агрессию захватчиков.
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