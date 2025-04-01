Німеччина оголосила про нову гуманітарну допомогу Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 1 квітня, перебуває з візитом в Україні. Вона оголосила про виділення гуманітарної допомоги у розмірі 130 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини.

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Бербок зазначила, що наразі Європа потрібно показати, що Україну підтримують більше, ніж будь-коли.

"У звʼязку з глухим кутом у відносинах між США і Росією абсолютно необхідно, щоб ми показали, що Європа стоїть на боці України й підтримує її зараз більше, ніж будь-коли раніше", — заявила вона.

За її словами, Україна прагне миру, а російський диктатор Володимир Путін тягне час та продовжує війну, порушуючи міжнародне право.

У МЗС Німеччини повідомили, що на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО обговорюватимуть, як не піддаватися на його зволікання. Крім того, необхідно переконати США.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пал Йонсон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 1,59 мільярда доларів.

Також уряд Нідерландів ухвалив рішення про додаткове виділення 3,5 мільярда євро, з яких значна частина буде спрямована на потреби української безпеки вже у 2025 році.