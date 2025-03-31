Україна та Нідерланди посилюють оборонну співпрацю

Рустем Умєров та міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман. Фото: Міноборони України

У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з його нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. Під час розмови вони обговорили розширення співпраці у сфері безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

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Як повідомив Умєров, Нідерланди залишаються стратегічним партнером України, який надає підтримку на політичному, дипломатичному та військовому рівнях. За його словами, уряд Нідерландів ухвалив рішення про додаткове виділення 3,5 мільярда євро, з яких значна частина буде спрямована на потреби української безпеки вже у 2025 році.

Окрему увагу під час перемовин було приділено зміцненню протиповітряної оборони та безпеки в морському просторі. Зокрема, українська сторона наголосила, що винищувачі F-16, надані Нідерландами, вже беруть участь у захисті українського неба. Крім того, сторони домовилися про подальше нарощування потенціалу Повітряних Сил.

Нідерланди будуть інвестувати у "Лінію дронів"

Нідерланди підтримують українську ініціативу "Лінія дронів" та долучаються до інвестицій у вітчизняне виробництво.

"Окремо зосередились на співпраці в оборонно-промисловому секторі. Нідерланди підтримують проєкт "Лінія дронів" та інвестують в українське виробництво. Запрошуємо нідерландські компанії до спільних проєктів в ОПК. Водночас Україна готова інвестувати у партнерські ініціативи в Нідерландах", — повідомив Рустем Умєров.

Серед тем зустрічі — ще й цифрова трансформація армії. Рустем Умєров зазначив, що Нідерланди є активним учасником ІТ-коаліції, яка допомагає впроваджувати сучасні технології у діяльність Сил оборони.

Українська делегація також проінформувала нідерландську сторону про поточну безпекову ситуацію, дії російського агресора та оборонну стратегію на 2025 рік.

"За підсумками зустрічі підписали Лист про наміри щодо підвищення ефективності співпраці в оборонних закупівлях — для зміцнення наших Сил оборони та кращого забезпечення воїнів на передовій", — підсумував міністр оборони України.

Нагадаємо, на початку місяця Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів. Згодом Президент України зустрівся з членом Палати представників Нідерландів, де обговорив мирні ініціативи.