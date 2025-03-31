Украина и Нидерланды усиливают оборонное сотрудничество

Рустем Умеров и министр обороны Нидерландов Рубен Брекельман. Фото: Минобороны Украины

В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Рустема Умерова с его нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом. Во время разговора обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Как сообщил Умеров, Нидерланды остаются стратегическим партнером Украины, который оказывает поддержку на политическом, дипломатическом и военном уровнях. По его словам, правительство Нидерландов приняло решение о дополнительном выделении 3,5 миллиарда евро, из которых значительная часть будет направлена на нужды украинской безопасности уже в 2025 году.

Отдельное внимание во время переговоров было уделено укреплению противовоздушной обороны и безопасности в морском пространстве. В частности, украинская сторона отметила, что истребители F-16, предоставленные Нидерландами, уже участвуют в защите украинского неба. Кроме того, стороны договорились о дальнейшем наращивании потенциала Воздушных Сил.

Нидерланды будут инвестировать в "Линию дронов"

Нидерланды поддерживают украинскую инициативу "Линия дронов" и приобщаются к инвестициям в отечественное производство.

"Отдельно сосредоточились на сотрудничестве в оборонно-промышленном секторе. Нидерланды поддерживают проект "Линия дронов" и инвестируют в украинское производство. Приглашаем нидерландские компании к совместным проектам в ОПК. В то же время Украина готова инвестировать в партнерские инициативы в Нидерландах", — сообщил Рустем Умеров.

Среди тем встречи - и цифровая трансформация армии. Рустем Умеров отметил, что Нидерланды являются активным участником ИТ-коалиции, которая помогает внедрять современные технологии в деятельность Сил обороны.

Украинская делегация также проинформировала нидерландскую сторону о текущей ситуации с безопасностью, действиях российского агрессора и оборонной стратегии на 2025 год.

"По итогам встречи подписали Письмо о намерениях по повышению эффективности сотрудничества в оборонных закупках — для укрепления наших Сил обороны и лучшего обеспечения воинов на передовой", — подытожил министр обороны Украины.

Напомним, в начале месяца Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Нидерландов. Впоследствии Президент Украины встретился с членом Палаты представителей Нидерландов, где обсудил мирные инициативы.