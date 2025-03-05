Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів Схоофом — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після їхньої зустрічі в Лондоні. Обговорювали мир в Україні та залучення до цього європейських країн.

Свій допис глава держави розмістив у соцмережі Х в середу, 5 березня.

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Про що говорив Зеленський зі Схоофом

За словами Зеленського, під час розмови зі Схоофом обговорювали координацію з партнерами та підготовку спільного плану для досягнення справедливого миру.

Український лідер наголосив, що перші кроки в цьому напрямку надзвичайно важливі, і вже найближчим часом вони будуть зроблені у співпраці зі США та європейськими країнами.

"Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі. Ми хочемо перейти до них уже найближчим часом у співпраці зі США та всією Європою", — йдеться у повідомленні.

Окремо сторони торкнулися питання зміцнення України. Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги, а Зеленський озвучив ключові потреби України.

Повідомлення Зеленського в Х

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що план миру буде готовий найближчим часом. Також глава держави провів розмову з з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.