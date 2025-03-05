Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов Схоофом — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом после их встречи в Лондоне. Обсуждали мир в Украине и привлечение к этому европейских стран.

Свое сообщение глава государства разместил в соцсети Х в среду, 5 марта.

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По словам Зеленского, во время разговора с Схоофом обсуждали координацию с партнерами и подготовку совместного плана для достижения справедливого мира.

Украинский лидер подчеркнул, что первые шаги в этом направлении чрезвычайно важны, и уже в ближайшее время они будут сделаны в сотрудничестве с США и европейскими странами.

"Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой", — говорится в сообщении.

Отдельно стороны коснулись вопроса укрепления Украины. Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи, а Зеленский озвучил ключевые потребности Украины.

Сообщение Зеленского в Х

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план мира будет готов в ближайшее время. Также глава государства провел разговор с с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.