Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов Схоофом — о чем говорили

Зеленский сообщил, кого привлекут к внедрению устойчивого мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом после их встречи в Лондоне. Обсуждали мир в Украине и привлечение к этому европейских стран.
Свое сообщение глава государства разместил в соцсети Х в среду, 5 марта.
О чем говорил Зеленский с Схоофом
По словам Зеленского, во время разговора с Схоофом обсуждали координацию с партнерами и подготовку совместного плана для достижения справедливого мира.
Украинский лидер подчеркнул, что первые шаги в этом направлении чрезвычайно важны, и уже в ближайшее время они будут сделаны в сотрудничестве с США и европейскими странами.
"Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой", — говорится в сообщении.
Отдельно стороны коснулись вопроса укрепления Украины. Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи, а Зеленский озвучил ключевые потребности Украины.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план мира будет готов в ближайшее время. Также глава государства провел разговор с с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
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