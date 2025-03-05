Зеленський поговорив з Монтенегру — деталі домовленостей з прем'єром Португалії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Співрозмовники говорили про мир для України і безпеку.

Свій допис глава держави розмістив у соцмережі Х в середу, 5 березня.

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Деталі розмови

Зеленський зазначив, що поділився з Монтенегру деталями саміту лідерів ЄС у Лондоні.

"Поділився деталями саміту лідерів у Лондоні, де ми домовилися підготувати план дій, який наблизить справедливий та сталий мир для України і безпеку для всієї Європи. Це і посилення нашої держави, і гарантії безпеки", — йдеться у повідомленні.

Зеленський спілкується з Монтенегру. Фото: ОП

Глава держави додав, що Україна цінує допомогу Португалії — і військову, і політичну.

"Ми лишатимемось у контакті з усіма європейськими партнерами й обговоримо наші наступні кроки. Для нас важливо, щоб у спільному плані був врахований голос кожної країни. Єдність Європи і лідерство Америки точно можуть покласти край цій війні", — підсумував президент.

Повідомлення Зеленського в Х

Також 5 березня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. А напередодні глава держави переговорив з майбутнім канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.