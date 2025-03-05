Зеленский поговорил с Монтенегру — детали договоренностей с премьером Португалии

Зеленский поговорил с премьером Португалии — о чем договорились
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Собеседники говорили о мире для Украины и безопасности.
Свое сообщение глава государства разместил в соцсети Х в среду, 5 марта.
Детали разговора
Зеленский отметил, что поделился с Монтенегру деталями саммита лидеров ЕС в Лондоне.
"Поделился деталями саммита лидеров в Лондоне, где мы договорились подготовить план действий, который приблизит справедливый и устойчивый мир для Украины и безопасность для всей Европы. Это и усиление нашего государства, и гарантии безопасности", — говорится в сообщении.
Глава государства добавил, что Украина ценит помощь Португалии — и военную, и политическую.
"Мы будем оставаться в контакте со всеми европейскими партнерами и обсудим наши следующие шаги. Для нас важно, чтобы в общем плане был учтен голос каждой страны. Единство Европы и лидерство Америки точно могут положить конец этой войне", — подытожил президент.
Также 5 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. А накануне глава государства переговорил с будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.
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