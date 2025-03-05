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Зеленский поговорил с премьером Португалии — о чем договорились

5 марта 2025 17:21
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Зеленский поговорил с Монтенегру — детали договоренностей с премьером Португалии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Собеседники говорили о мире для Украины и безопасности.

Свое сообщение глава государства разместил в соцсети Х в среду, 5 марта.

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Детали разговора

Зеленский отметил, что поделился с Монтенегру деталями саммита лидеров ЕС в Лондоне.

"Поделился деталями саммита лидеров в Лондоне, где мы договорились подготовить план действий, который приблизит справедливый и устойчивый мир для Украины и безопасность для всей Европы. Это и усиление нашего государства, и гарантии безопасности", — говорится в сообщении.

Володимир Зеленський розмова
Зеленский общается с Монтенегру. Фото: ОП

Глава государства добавил, что Украина ценит помощь Португалии — и военную, и политическую.

"Мы будем оставаться в контакте со всеми европейскими партнерами и обсудим наши следующие шаги. Для нас важно, чтобы в общем плане был учтен голос каждой страны. Единство Европы и лидерство Америки точно могут положить конец этой войне", — подытожил президент.

Розмова Зеленського з прем'єром Португалії
Сообщение Зеленского в Х

Также 5 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. А накануне глава государства переговорил с будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

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