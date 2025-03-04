Розмова Зеленського з Мерцом — про що говорили лідери країн

Зеленський провів розмову з майбутнім канцлером Німеччини
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом. Його партія здобула перемогу на виборах до Бундестагу, тож Мерц стане канцлером Німеччини.
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у вівторок, 4 лютого.
Розмова Зеленського з Мерцом
Зеленський зазначив, що розмова з Мерцом була "хорошою". Йшлося про співпрацю між Україною та Німеччиною. Вже є домовленості щодо союзу.
"Ми в Україні дуже цінуємо зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки та захисту життя в Україні. Пам'ятаємо, що саме Німеччина є лідером у постачанні систем ППО в Україну та відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні фінансової стійкості нашої держави", — зазначив Президент.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про співпрацю з партнерами. Він заявив, що розраховує на підтримку США.
Також Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Литви, Латвії та Естонії. Йшлося про ключові питання безпеки та підтримки України.
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