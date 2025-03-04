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Зеленський провів розмову з майбутнім канцлером Німеччини

4 березня 2025 15:08
Ольга Антоновська - редактор
Розмова Зеленського з Мерцом — про що говорили лідери країн
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом. Його партія здобула перемогу на виборах до Бундестагу, тож Мерц стане канцлером Німеччини.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у вівторок, 4 лютого.

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Зеленський зазначив, що розмова з Мерцом була "хорошою". Йшлося про співпрацю між Україною та Німеччиною. Вже є домовленості щодо союзу.

"Ми в Україні дуже цінуємо зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки та захисту життя в Україні. Пам'ятаємо, що саме Німеччина є лідером у постачанні систем ППО в Україну та відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні фінансової стійкості нашої держави", — зазначив Президент.

Зеленський провів розмову з майбутнім канцлером Німеччини
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про співпрацю з партнерами. Він заявив, що розраховує на підтримку США.

Також Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Литви, Латвії та Естонії. Йшлося про ключові питання безпеки та підтримки України.

Володимир Зеленський Німеччина Україна війна в Україні співпраця
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