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Зеленский провел разговор с будущим канцлером Германии

4 марта 2025 15:08
Ольга Антоновская - редактор
Разговор Зеленского с Мерцом — о чем говорили лидеры стран
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцом. Его партия одержала победу на выборах в Бундестаг, поэтому Мерц станет канцлером Германии.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во вторник, 4 февраля.

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Зеленский отметил, что разговор с Мерцом был "хорошим". Речь шла о сотрудничестве между Украиной и Германией. Уже есть договоренности относительно союза.

"Мы в Украине очень ценим усилия Германии для восстановления европейской безопасности и защиты жизни в Украине. Помним, что именно Германия является лидером в поставках систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости нашего государства", — отметил Президент.

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Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве с партнерами. Он заявил, что рассчитывает на поддержку США.

Также Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Речь шла о ключевых вопросах безопасности и поддержки Украины.

Владимир Зеленский Германия Украина война в Украине сотрудничество
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