Разговор Зеленского с Мерцом — о чем говорили лидеры стран

Зеленский провел разговор с будущим канцлером Германии
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцом. Его партия одержала победу на выборах в Бундестаг, поэтому Мерц станет канцлером Германии.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во вторник, 4 февраля.
Разговор Зеленского с Мерцом
Зеленский отметил, что разговор с Мерцом был "хорошим". Речь шла о сотрудничестве между Украиной и Германией. Уже есть договоренности относительно союза.
"Мы в Украине очень ценим усилия Германии для восстановления европейской безопасности и защиты жизни в Украине. Помним, что именно Германия является лидером в поставках систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости нашего государства", — отметил Президент.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве с партнерами. Он заявил, что рассчитывает на поддержку США.
Также Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Речь шла о ключевых вопросах безопасности и поддержки Украины.
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