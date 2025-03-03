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Віримо в підтримку США — Зеленський про роботу з партнерами

3 березня 2025 20:28
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський розповів про роботу з партнерами та важливість підтримки США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу з партнерами. Він наголосив, що розраховує на підтримку Сполучених Штатів Америки.

Про це український лідер повідомив у соцмережі X у понеділок, 3 березня.

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"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами. Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом", — наголосив глава держави.

За його словами, важливо, що вони намагаються зробити дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення війни якнайшвидше.

Зеленський зазначив, що країні необхідний справжній мир, а українці хочуть цього найбільше. Війна руйнує міста та села, гинуть люди. Глава держави каже, що потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку.

"Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен — якомога швидше", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп відреагував на слова Зеленського, що угода про завершення війни "ще дуже й дуже далеко", назвавши це "найгіршою заявою", яку можна було зробити.

Також Зеленський заявив, що Україна не віддасть своїх тимчасово окупованих територій за власною волею. 

Володимир Зеленський США війна Україна Європа
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