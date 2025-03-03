Зеленский рассказал о работе с партнерами и важности поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе с партнерами. Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов Америки.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети X в понедельник, 3 марта.

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Работа Украины с партнерами

"Мы продолжаем нашу работу с партнерами. Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время", — подчеркнул глава государства.

По его словам, важно, что они пытаются сделать дипломатию действительно содержательной и направленной на окончание войны как можно быстрее.

Зеленский отметил, что стране необходим настоящий мир, а украинцы хотят этого больше всего. Война разрушает города и села, гибнут люди. Глава государства говорит, что нужно остановить войну и гарантировать безопасность.

"Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен — как можно скорее", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Трамп отреагировал на слова Зеленского, что соглашение о завершении войны "еще очень и очень далеко", назвав это "худшим заявлением", которое можно было сделать.

Также Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои временно оккупированные территории по собственной воле.