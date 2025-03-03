Зеленський провів розмову із балтійськими партнерами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з лідерами Литви, Латвії та Естонії. Він обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою, президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом та прем'єр-міністром Естонії Крістьеном Міхалом ключові питання безпеки та підтримки України.

Про це український лідер написав в Telegram у понеділок, 3 березня.

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Зеленський поінформував партнерів про нещодавній саміт у Лондоні, де обговорювалися кроки щодо зміцнення міжнародної безпеки. За його словами, важливо розробити чіткий план дій, який наблизить Україну до реальних гарантій безпеки. Президент зазначив, що вже є конкретні ініціативи, над якими працюватиме спільно.

"Для нас важлива єдність з усіма партнерами, щоб якнайшвидше закінчити війну та забезпечити надійний і тривалий мир", — написав президент України.

Він висловив подяку за підтримку України, включно з новими оборонними пакетами, які допоможуть зберегти життя українців.

Зеленський зазначив, що безпека в Європі та світі можлива лише за спільних зусиль України, Європи та США.

Нагадаємо, Трамп відреагував на слова Зеленського, що угода про завершення війни "ще дуже й дуже далеко", назвавши це "найгіршою заявою", яку можна було зробити.

Також Зеленський заявив, що Україна не віддасть своїх тимчасово окупованих територій за власною волею.