Зеленский провел разговор с балтийскими партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивный разговор с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Он обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и премьер-министром Эстонии Кристьеном Михалом ключевые вопросы безопасности и поддержки Украины.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 3 марта.

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Зеленский проинформировал партнеров о недавнем саммите в Лондоне, где обсуждались шаги по укреплению международной безопасности. По его словам, важно разработать четкий план действий, который приблизит Украину к реальным гарантиям безопасности. Президент отметил, что уже есть конкретные инициативы, над которыми будет работать совместно.

"Для нас важно единство со всеми партнерами, чтобы как можно быстрее закончить войну и обеспечить надежный и длительный мир", — написал президент Украины.

Он выразил благодарность за поддержку Украины, включая новые оборонные пакеты, которые помогут сохранить жизнь украинцев.

Зеленский отметил, что безопасность в Европе и мире возможна только при совместных усилиях Украины, Европы и США.

Напомним, Трамп отреагировал на слова Зеленского, что соглашение о завершении войны "еще очень и очень далеко", назвав это "худшим заявлением", которое можно было сделать.

Также Зеленский заявил, что Украина не отдаст своих временно оккупированных территорий по собственной воле.