Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский провел разговор с балтийскими партнерами arrow

Зеленский провел разговор с балтийскими партнерами

3 марта 2025 20:57
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский провел разговор с балтийскими партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивный разговор с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Он обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и премьер-министром Эстонии Кристьеном Михалом ключевые вопросы безопасности и поддержки Украины.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 3 марта.

Читайте также:
Зеленский провел разговор с балтийскими партнерами - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Что известно о переговорах Зеленского и лидеров Литвы, Латвии и Эстонии

Зеленский проинформировал партнеров о недавнем саммите в Лондоне, где обсуждались шаги по укреплению международной безопасности. По его словам, важно разработать четкий план действий, который приблизит Украину к реальным гарантиям безопасности. Президент отметил, что уже есть конкретные инициативы, над которыми будет работать совместно.

"Для нас важно единство со всеми партнерами, чтобы как можно быстрее закончить войну и обеспечить надежный и длительный мир", — написал президент Украины.

Он выразил благодарность за поддержку Украины, включая новые оборонные пакеты, которые помогут сохранить жизнь украинцев.

Зеленский отметил, что безопасность в Европе и мире возможна только при совместных усилиях Украины, Европы и США.

Напомним, Трамп отреагировал на слова Зеленского, что соглашение о завершении войны "еще очень и очень далеко", назвав это "худшим заявлением", которое можно было сделать.

Также Зеленский заявил, что Украина не отдаст своих временно оккупированных территорий по собственной воле.

Владимир Зеленский Литва переговоры Эстония Латвия
Реклама
Реклама
Реклама