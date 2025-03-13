Зеленський зустрівся з членом Палати представників Нідерландів Єшілгьоз-Зегеріус

Зеленський зустрівся з парламентарем Нідерландів — про що йшлося
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 березня, зустрівся з лідеркою народної партії за свободу і демократію, членом Палати представників Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус. Вони обговорили подальші кроки щодо досягнення миру в Україні.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зустріч з Єшілгьоз-Зегеріус у Києві 13 березня
"Обговорили кроки для досягнення справедливого й тривалого миру. Наші європейські партнери, усі ті, хто були з нами від початку вторгнення, обов’язково мають бути залучені до майбутніх мирних ініціатив", — зазначив президент.
Зеленський розповів Єшілгьоз-Зегеріус про результати зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Він зауважив, що Україна підтримала пропозицію США щодо встановлення 30-денного режиму тиші.
"Тепер свою готовність припинити війну має показати Росія", — наголосив український лідер.
Крім того, на сьогоднішній зустрічі йшлося про постачання літаків F-16, дронів, боєприпасів та інвестиції у розвиток виробництва зброї в Україні. Зеленський додав, що Україна цінує підтримку Нідерландів та вдячна за посилення нашої обороноздатності.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський також зустрівся з представниками уряду та бізнесу Туреччини в рамках домовленостей з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Крім того, Зеленському доповіли представники української делегації, які брала участь у переговорах зі США в Джидді.
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