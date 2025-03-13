Зеленський зустрівся з членом Палати представників Нідерландів Єшілгьоз-Зегеріус

Володимир Зеленський та Ділан Єшілгьоз-Зегеріус. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 березня, зустрівся з лідеркою народної партії за свободу і демократію, членом Палати представників Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус. Вони обговорили подальші кроки щодо досягнення миру в Україні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зустріч з Єшілгьоз-Зегеріус у Києві 13 березня

"Обговорили кроки для досягнення справедливого й тривалого миру. Наші європейські партнери, усі ті, хто були з нами від початку вторгнення, обов’язково мають бути залучені до майбутніх мирних ініціатив", — зазначив президент.

Зеленський розповів Єшілгьоз-Зегеріус про результати зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Він зауважив, що Україна підтримала пропозицію США щодо встановлення 30-денного режиму тиші.

"Тепер свою готовність припинити війну має показати Росія", — наголосив український лідер.

Крім того, на сьогоднішній зустрічі йшлося про постачання літаків F-16, дронів, боєприпасів та інвестиції у розвиток виробництва зброї в Україні. Зеленський додав, що Україна цінує підтримку Нідерландів та вдячна за посилення нашої обороноздатності.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також зустрівся з представниками уряду та бізнесу Туреччини в рамках домовленостей з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Крім того, Зеленському доповіли представники української делегації, які брала участь у переговорах зі США в Джидді.