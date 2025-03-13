Зеленский встретился с членом Палаты представителей Нидерландов Ешилгьоз-Зегериус

Владимир Зеленский и Дилан Ешилгьоз-Зегериус. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 марта, встретился с лидером народной партии за свободу и демократию, членом Палаты представителей Нидерландов Дилан Ешилгьоз-Зегериус. Они обсудили дальнейшие шаги по достижению мира в Украине.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Обсудили шаги для достижения справедливого и прочного мира. Наши европейские партнеры, все те, кто были с нами с начала вторжения, обязательно должны быть привлечены к будущим мирным инициативам", — отметил президент.

Зеленский рассказал Ешилгьоз-Зегериус о результатах встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Он отметил, что Украина поддержала предложение США по установлению 30-дневного режима тишины.

"Теперь свою готовность прекратить войну должна показать Россия", — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, на сегодняшней встрече речь шла о поставках самолетов F-16, дронов, боеприпасов и инвестициях в развитие производства оружия в Украине. Зеленский добавил, что Украина ценит поддержку Нидерландов и благодарна за усиление нашей обороноспособности.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня Зеленский также встретился с представителями правительства и бизнеса Турции в рамках договоренностей с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, Зеленскому доложили представители украинской делегации, которые участвовали в переговорах с США в Джидде.