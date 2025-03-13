Переговори в Саудівській Аравії — Зеленський отримав доповідь

Володимир Зеленський на зустрічі з українською делегацією. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський поговорив з українською делегацією про результати переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Україна готова виконати свою частину робити, аби створити всі можливості для довготривалого миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram 13 березня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з українською делегацією

Президент розповів, що отримав від української делегації детальну доповідь про ключові аспекти та хід переговорів зі США у Саудівській Аравії 11 березня.

Володимир Зеленський на зустрічі з українською делегацією. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру. Команди — молодці: була відновлена оборонна допомога та допомога розвідданими", — зазначив Зеленський.

За його словами, українські представники повідомили американській стороні свої принципові позиції. Глава держави сказав, що Україна була готова до тиші в небі та на морі, але США запропонували тишу й на землі, яку наша держава також сприймає.

Зустріч Зеленського та української делегації. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зустріч Зеленського та української делегації. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він подякував американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю.

"На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", — висловив надію Зеленський.

Він наголосив, що українська команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир.

Крім того, він подякував Саудівській Аравії та особисто Спадкоємному принцу за організацію майданчика для роботи делегацій.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, що означають переговори із США для Росії. За його словами, у Кремлі прагнуть посварити Київ та Вашингтон.

Також глава держави пояснив, для чого потрібне 30-денне перемир'я. За цей час Україна разом із партнерами планує "покласти на папір" конкретні безпекові зобов'язання.