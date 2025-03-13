Переговоры в Саудовской Аравии — Зеленский получил доклад

Зеленский получил доклад делегации о переговорах с США
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с украинской делегацией о результатах переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Украина готова выполнить свою часть делать, чтобы создать все возможности для долговременного мира.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram 13 марта.
Встреча Зеленского с украинской делегацией
Президент рассказал, что получил от украинской делегации подробный доклад о ключевых аспектах и ходе переговоров с США в Саудовской Аравии 11 марта.
"Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира. Команды — молодцы: была восстановлена оборонная помощь и помощь разведданными", — отметил Зеленский.
По его словам, украинские представители сообщили американской стороне свои принципиальные позиции. Глава государства сказал, что Украина была готова к тишине в небе и на море, но США предложили тишину и на земле, которую наше государство также воспринимает.
Он поблагодарил американскую сторону за готовность организовать технические аспекты контроля.
"К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно предложений, которые прозвучали. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны", — выразил надежду Зеленский.
Он подчеркнул, что украинская команда готова и в дальнейшем конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир.
Кроме того, он поблагодарил Саудовскую Аравию и лично Наследного принца за организацию площадки для работы делегаций.
Напомним, ранее Зеленский объяснил, что означают переговоры с США для России. По его словам, в Кремле стремятся поссорить Киев и Вашингтон.
Также глава государства объяснил, для чего нужно 30-дневное перемирие. За это время Украина вместе с партнерами планирует "положить на бумагу" конкретные обязательства по безопасности.
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