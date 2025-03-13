Переговоры в Саудовской Аравии — Зеленский получил доклад

Владимир Зеленский на встрече с украинской делегацией. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с украинской делегацией о результатах переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Украина готова выполнить свою часть делать, чтобы создать все возможности для долговременного мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram 13 марта.

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Встреча Зеленского с украинской делегацией

Президент рассказал, что получил от украинской делегации подробный доклад о ключевых аспектах и ходе переговоров с США в Саудовской Аравии 11 марта.

Владимир Зеленский на встрече с украинской делегацией. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира. Команды — молодцы: была восстановлена оборонная помощь и помощь разведданными", — отметил Зеленский.

По его словам, украинские представители сообщили американской стороне свои принципиальные позиции. Глава государства сказал, что Украина была готова к тишине в небе и на море, но США предложили тишину и на земле, которую наше государство также воспринимает.

Встреча Зеленского и украинской делегации. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Встреча Зеленского и украинской делегации. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он поблагодарил американскую сторону за готовность организовать технические аспекты контроля.

"К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно предложений, которые прозвучали. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны", — выразил надежду Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская команда готова и в дальнейшем конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир.

Кроме того, он поблагодарил Саудовскую Аравию и лично Наследного принца за организацию площадки для работы делегаций.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, ранее Зеленский объяснил, что означают переговоры с США для России. По его словам, в Кремле стремятся поссорить Киев и Вашингтон.

Также глава государства объяснил, для чего нужно 30-дневное перемирие. За это время Украина вместе с партнерами планирует "положить на бумагу" конкретные обязательства по безопасности.