Зеленський обговорив з представниками Туреччини співпрацю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 березня, провів зустріч з представниками турецького уряду та бізнесу. Вона є результатом домовленостей з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зустріч із представниками Туреччини

Зеленський зауважив на важливості того, що бізнес Туреччини вже представлений в Україні, та наголосив, що наша держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання "Байрактарів".

За його словами, на сьогоднішній зустрічі йшлося про зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України після війни.

"Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Президента Ердогана", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заслухав доповіді від української делегації, яка брала участь у переговорах зі США в Саудівській Аравії.

Також під час вечірнього відеозвернення президент України наголосив на необхідності збільшення ефективності української зброї.