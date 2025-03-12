Зеленський раніше не хотів миру, але тепер погодився — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський раніше "не хотів миру". Однак зараз, за словами республіканця, президент України передумав.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті у середу, 12 березня, передає BBC.

Читайте також:

Трамп про бажання Зеленського завершити війну

Дональд Трамп зазначив, що якщо Росія продовжить війну, її чекають "нищівні" наслідки. Він додав, що не хоче цього робити, адже прагне досягнути миру. Україна вже точно готова до завершення війни, вважає президент США.

"У мене був хтось (Зеленський. — Ред.), який, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир, тож побачимо", — сказав Трамп.

Нагадаємо, також президент США заявив, що попереду має бути "дуже важливий день". Він назвав дату — 2 квітня.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що американська делегація прямує до РФ, аби озвучити їй умови тимчасового припинення вогню. Йдеться про перемир'я на 30 днів.