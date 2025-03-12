Зеленский раньше не хотел мира, но теперь согласился — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее "не хотел мира". Однако сейчас, по словам республиканца, президент Украины передумал.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете в среду, 12 марта, передает BBC.

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Дональд Трамп отметил, что если Россия продолжит войну, ее ждут "сокрушительные" последствия. Он добавил, что не хочет этого делать, ведь стремится достичь мира. Украина уже точно готова к завершению войны, считает Президент США.

"У меня был кто-то (Зеленский — Ред.), который, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир, поэтому увидим", — сказал Трамп.

Напомним, также президент США заявил, что впереди должен быть "очень важный день". Он назвал дату — 2 апреля.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в РФ, чтобы озвучить ей условия временного прекращения огня. Речь идет о перемирии на 30 дней.