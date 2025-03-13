Зеленский обсудил с представителями Турции сотрудничество

Зеленский встретился с представителями власти и бизнеса Турции
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 марта, провел встречу с представителями турецкого правительства и бизнеса. Она является результатом договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Встреча с представителями Турции
Зеленский отметил важность того, что бизнес Турции уже представлен в Украине, и подчеркнул, что наше государство ценит это, а также помощь и поддержку, в частности поставки "Байрактаров".
По его словам, на сегодняшней встрече речь шла об усилиях для приближения справедливого и прочного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины после войны.
"Наше государство рассматривает Турцию как одного из наших стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности и готово ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита Президента Эрдогана", — добавил президент.
Напомним, сегодня Зеленский заслушал доклады от украинской делегации, которая участвовала в переговорах с США в Саудовской Аравии.
Также во время вечернего видеообращения президент Украины отметил необходимость увеличения эффективности украинского оружия.
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