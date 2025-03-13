Зеленский обсудил с представителями Турции сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 марта, провел встречу с представителями турецкого правительства и бизнеса. Она является результатом договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Встреча с представителями Турции

Зеленский отметил важность того, что бизнес Турции уже представлен в Украине, и подчеркнул, что наше государство ценит это, а также помощь и поддержку, в частности поставки "Байрактаров".

По его словам, на сегодняшней встрече речь шла об усилиях для приближения справедливого и прочного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины после войны.

"Наше государство рассматривает Турцию как одного из наших стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности и готово ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита Президента Эрдогана", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня Зеленский заслушал доклады от украинской делегации, которая участвовала в переговорах с США в Саудовской Аравии.

Также во время вечернего видеообращения президент Украины отметил необходимость увеличения эффективности украинского оружия.