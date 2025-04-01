Германия объявила о новой гуманитарной помощи Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 1 апреля, находится с визитом в Украине. Она объявила о выделении гуманитарной помощи в размере 130 миллионов евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Германии.

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Бербок отметила, что сейчас Европе нужно показать, что Украину поддерживают больше, чем когда-либо.

"В связи с тупиком в отношениях между США и Россией абсолютно необходимо, чтобы мы показали, что Европа стоит на стороне Украины и поддерживает ее сейчас больше, чем когда-либо прежде", — заявила она.

По ее словам, Украина стремится к миру, а российский диктатор Владимир Путин тянет время и продолжает войну, нарушая международное право.

В МИД Германии сообщили, что на предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО будут обсуждать, как не поддаваться на его промедление. Кроме того, необходимо убедить США.

Напомним, министр обороны Швеции Пал Йонсон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1,59 миллиарда долларов.

Также правительство Нидерландов приняло решение о дополнительном выделении 3,5 миллиарда евро, из которых значительная часть будет направлена на нужды украинской безопасности уже в 2025 году.