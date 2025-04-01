Бербок анонсировала гуманитарную помощь Украине на 130 млн евро

Германия предоставит 130 млн евро Украине — на что направят
Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник, 1 апреля, заявила, что ее страна предоставит Украине новую военную помощь. Кроме нее, 130 миллионов евро направят на гуманитарную помощь.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Помощь от Германии
"Конкретно это означает артиллерию, боеприпасы, больше систем Patriot и IRIS-T. Конкретно это означает защиту жизней, миллионов жизней. Реформа долгового тормоза позволит поддерживать ВСУ и в дальнейшем и значительно усилить европейскую безопасность", — сказала Бербок.
По ее словам, в последующие годы ФРГ достигнет 3% ВВП на собственную обороноспособность. В то же время поддержка Украины была, есть и будет гораздо больше, чем просто военная, она состоит из многих других элементов. Кроме военной, Германия предоставляет 130 миллионов евро на стабилизацию и гуманитарную помощь.
Министр отметила, что это способствует лучшей защите энергетических объектов. Бербок сообщила, что посещала места энергоснабжения не случайно, а потому, что Путин за последние три года четко показал, что его целью было и остается уничтожение Украины.
"Почему еще атакуют подстанции, электролинии, газовые объекты? Почему это делают именно перед зимой? Цель была при -15 °C заморозить трубы и уничтожить жизнь", — подчеркнула она.
По мнению главы МИД Германии, поддержка энергетической инфраструктуры Украины спасает жизни, поэтому страна продолжает оказывать эту поддержку. Она считает, что "говорить только о мире" — не создаст ни мира, ни безопасности. Поэтому перемирие будет только тогда, когда прекратятся обстрелы и атаки на Украину.
"Люди в Украине и Европе хотят ничего другого, кроме мира. Украина ясно показала, что она не только готова, но и активно действует", — подытожила Бербок.
Напомним, Швеция объявила о новом оборонном пакете для Украины, который является крупнейшим с начала полномасштабной войны, — 1,6 миллиарда долларов.
Также Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с представителями парламентов стран-партнеров и Европарламента в Буче анонсировал усиление военной помощи.
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