Бербок анонсировала гуманитарную помощь Украине на 130 млн евро

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник, 1 апреля, заявила, что ее страна предоставит Украине новую военную помощь. Кроме нее, 130 миллионов евро направят на гуманитарную помощь.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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"Конкретно это означает артиллерию, боеприпасы, больше систем Patriot и IRIS-T. Конкретно это означает защиту жизней, миллионов жизней. Реформа долгового тормоза позволит поддерживать ВСУ и в дальнейшем и значительно усилить европейскую безопасность", — сказала Бербок.

По ее словам, в последующие годы ФРГ достигнет 3% ВВП на собственную обороноспособность. В то же время поддержка Украины была, есть и будет гораздо больше, чем просто военная, она состоит из многих других элементов. Кроме военной, Германия предоставляет 130 миллионов евро на стабилизацию и гуманитарную помощь.

Министр отметила, что это способствует лучшей защите энергетических объектов. Бербок сообщила, что посещала места энергоснабжения не случайно, а потому, что Путин за последние три года четко показал, что его целью было и остается уничтожение Украины.

"Почему еще атакуют подстанции, электролинии, газовые объекты? Почему это делают именно перед зимой? Цель была при -15 °C заморозить трубы и уничтожить жизнь", — подчеркнула она.

По мнению главы МИД Германии, поддержка энергетической инфраструктуры Украины спасает жизни, поэтому страна продолжает оказывать эту поддержку. Она считает, что "говорить только о мире" — не создаст ни мира, ни безопасности. Поэтому перемирие будет только тогда, когда прекратятся обстрелы и атаки на Украину.

"Люди в Украине и Европе хотят ничего другого, кроме мира. Украина ясно показала, что она не только готова, но и активно действует", — подытожила Бербок.

Напомним, Швеция объявила о новом оборонном пакете для Украины, который является крупнейшим с начала полномасштабной войны, — 1,6 миллиарда долларов.

Также Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с представителями парламентов стран-партнеров и Европарламента в Буче анонсировал усиление военной помощи.