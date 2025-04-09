Зеленский отметил критическую необходимость противовоздушной обороны

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о результатах заседания военного кабинета, которое состоялось в среду, 9 апреля. В нем приняли участие командующие украинских военных сил, в частности генерал Сырский, генерал Гнатов и генерал Драпатий, обсуждались все направления фронта. Отдельно было акцентировано внимание на ситуации с позициями, необходимом снабжении и комплектовании наших военных подразделений.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский отметил, что для стабилизации ситуации, активных действий на поле боя и эффективной дипломатии Украина делает максимум возможного. Кроме этого, президент рассказал о подготовке к заседанию "Рамштайн", которое должно состояться уже в пятницу, и отметил приоритетность усиления противовоздушной обороны, в частности противоракетной.

"Украине нужно как минимум десять систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет — "Петриоты" делают это лучше всего. Мы говорили неоднократно с американской стороной, со всеми в Европе, кто способен помочь. Мы рассчитываем на решение", — добавил президент Украины.

По словам украинского лидера, только за последний день в стране произошло несколько воздушных тревог из-за угрозы баллистических ракет.

"В части нашей страны люди фактически постоянно живут под угрозой таких ударов. И сейчас в мире есть дефицит только политических решений для защиты жизни, а не самих систем дефицит. Системы в мире есть. Даже "петриотов" достаточно, чтобы раз и навсегда гарантировать защиту от российского террора. Но это решение политиков, это решение партнеров", — добавил он.

Напомним, что Норвегия объявила о новом пакете помощи для Украины — более 4 миллиардов норвежских крон на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Кроме того, стало известно, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны НАТО. В частности, страны-члены Альянса пообещали выделить в 2025 году 20 миллиардов евро на военную помощь.