Заседание Рамштайн 11 апреля — Гегсет примет участие онлайн

Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: Reuters

Министр обороны США Пит Гегсет примет участие в заседании "Рамштайн" онлайн. Контактная группа по вопросам обороны Украины соберется 11 апреля.

Об этом пишет Defense News в четверг, 10 апреля.

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США примут участие в следующем заседании "Рамштайн"

Встреча контактной группы состоится завтра, 11 апреля, в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии. Ранее некоторые официальные лица Европы и США предполагали, что Штаты вообще не примут участие в собрании. Однако Гегсет таки присоединится, хотя и онлайн.

Как отмечает издание, европейские чиновники считают, что участие США онлайн это уже лучше, чем отсутствие ее представителей на заседании вообще. Вместе с тем, они хотели бы, чтобы Гегсет все же присутствовал лично.

Также сообщается, что генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования, присоединится к встрече лично. Он это сделает в своей роли Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Генерал Кертис Баззард, глава отдельной группы содействия безопасности в Украине, также примет участие.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что Штаты впервые могли не принять участие в заседании "Рамштайн". Сообщалось, что Пентагон не отправит на встречу высокопоставленных чиновников или представителей.

Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что на заседании "Рамштайн", которое состоится 11 апреля, будут поднимать тему усиления ПВО. Он отметил, что Украина должна быть в состоянии защитить себя от российских атак.