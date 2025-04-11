Війна має закінчитися за столом переговорів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський під час промови на зустрічі у форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 11 квітня, заявив, що війна в Україні має завершитися за столом переговорів. За його словами, для цього треба примусити Росію до миру.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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"Я вдячний за сьогоднішню зустріч і за формат "Рамштайн", який справді є корисним. Дякую всім країнам, які продовжують підтримувати Україну — нашу оборону, наших воїнів, нашу стійкість", — сказав президент.

За його словами, стабільна, передбачувана й достатня оборонна підтримка разом зі спільним тиском на Росію та нашою власною стійкістю тут, в Україні, включно з нашим внутрішнім виробництвом зброї, є абсолютно необхідними для того, щоб ця війна нарешті завершилася.

"І вона повинна завершитися за столом переговорів. Лише найскладніші умови для Росії на полі бою й у міжнародних відносинах можуть змусити її зробити те, що потрібно для справжнього миру", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні рівно місяць від того, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного й безумовного припинення вогню. Український лідер підкреслив, що цей місяць показав — Росія є єдиною причиною цієї війни.

"Без сили проти Росії не буде й готовності в Росії приймати рішення та виконувати будь-які реалістичні й ефективні пропозиції щодо миру", — підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський закликав країни-союзниці надати Україні більше систем ППО для захисту від російських атак.

Також він наголосив, що Росія хоче продовжувати війну, оскільки залучає до своїх військ китайських солдатів.