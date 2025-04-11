Зеленський звернувся до учасників Рамштайну та закликав посилити ППО України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у п'ятницю, 11 квітня, триває засідання у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські міста потребують додаткових систем ППО для захисту цивільних від російських атак.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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"Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе під майже постійною повітряною тривогою — через безпілотники або російські ракети, — зазначив президент.

Він зауважив, що найнебезпечніша загроза — це балістичні ракети, оскільки, коли Росія їх запускає, то люди мають лише кілька хвилин, аби дістатися до укриття.

"Тільки уявіть, як це — випускати дитину на вулицю або просто гуляти містом, знаючи, що ракета може влучити через п'ять хвилин після запуску", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що це постійна небезпека. Так, тиждень тому російська балістична ракета вбила у Кривому Розі 20 людей, серед яких дев'ятеро — діти. Український лідер додав, що наші люди страждають від атак у багатьох містах і селах: Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі, Сумах, Харкові, Одесі, Чернігові та багатьох інших.

Потреба в додаткових системах ППО

Зеленський підкреслив, що всі міста України потребують захисту від російських атак, але наразі існує дефіцит систем ППО. Водночас системи Patriot можуть ефективно захистити людей від балістичних загроз.

"Ви також знаєте, що ми змушені переміщати системи, які у нас є, по всій країні, щоб дати хоча б тимчасовий захист різним містам. І ви знаєте, що відбувається, коли навіть одна система виходить з ладу — це означає втрачені життя", — зазначив він.

За словами президента, у Росії вважають це перевагою, але необхідно забрати цю здатність та віру росіян в те, що до вбивства можна ставитися легковажно.

Зеленський закликав партнерів зосередитися насамперед на протиповітряній обороні для України — йдеться про щонайменше 10 систем Patriot.

"Зараз потрібні політичні рішення, щоб змусити їх працювати на користь миру. Нам потрібен цей результат", — додав український лідер.

Раніше Зеленський повідомив про початок засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі та уточнив, що обговорення очолять міністри оборони Великої Британії та Німеччини.

Відомо, що очільник Пентагону Піт Гегсет візьме участь у засіданні в онлайн-форматі.