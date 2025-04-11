Засідання Рамштайн у Брюсселі 11 квітня — який пріоритет України

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У Брюсселі у пʼятницю, 11 квітня, стартувало засідання у форматі "Рамштайн". Обговорення очолять міністри оборони Великої Британії та Німеччини. Пріоритетом України є протиповітряна оборона.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.

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Засідання "Рамштайн" стартувало

"Сьогодні в Брюсселі нове засідання "Рамштайну". Наш пріоритет — ППО, і дуже важливо, щоб партнери нас почули", — наголосив Зеленський.

ППО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, українці вміють бути точними та навчилися збивати вже дуже багато російської зброї терору. Зеленський зауважив, що важливо покрити дефіцит систем ППО, аби захист неба став сильнішим.

Глава держави каже, що у цьому можуть допомогти партнери, а також активізувати реалізацію всіх домовленостей, які були досягнуті раніше.

ППО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Петріоти", які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя", — наголосив він.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Участь США

Відомо, що на 27-му зустріч Контрактної групи з оборони України представники Сполучених Штатів Америки не приїхали.

Однак глава Пентагону Піт Гегсет візьме участь в "Раштайні" в онлайн-форматі.

Військова допомога для України

За інформацією ЗМІ, для України оголосять нову військову підтримку вартістю 450 мільйонів фунтів стерлінгів (580 мільйонів доларів).

Основну частину фінансування, а саме 455 мільйонів доларів, надасть Велика Британія. Кошти виділять із загального пакета на суму 5,8 млрд доларів, зарезервованого Лондоном для підтримки України у 2025 році.

Європейські союзники намагаються зміцнити позиції Києва напередодні можливої мирної угоди з російськими окупантами.

Нагадаємо, премʼєр Британії Кір Стармер розповів, що метою зустрічі є підсилення військової допомоги Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Пентагону Піт Гегсет візьме участь у засіданні в онлайн-форматі.